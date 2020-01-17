На Донетчине дважды пытались дать взятку правоохранителям

В Донецкой области задокументированы две попытки дать взятку правоохранителям. В обоих случаях правонарушителями оказались водители транспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Так, в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о предложении неправомерной выгоды полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

«Полицейские установили, что житель Константиновки, проезжая по улице Танкистов в городе Краматорск, был остановлен нарядом патрульной полиции. Правоохранители с помощью специального устройства Trucam зафиксировали факт превышения скорости указанным водителем. При оформлении постановления по ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Превышение установленных ограничений скорости движения..." мужчина пытался "уладить дело"», – рассказали в полиции.

Не желая для себя админответственности, он стал предлагать патрульным взятку. Полицейские несколько раз предупредили водителя о необходимости уплаты штрафа за превышение скоростного режима, а за предложение взятки правоохранителям он будет привлечен к уголовной ответственности.

«Однако мужчина настаивал на откупе, поэтому инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу», – рассказали в полиции.

Второе сообщение о предоставление неправомерной выгоды за «беспрепятственное» пересечение линии разграничения поступило в полицию Волновахи от работников Госпогранслужбы.

На месте следственно-оперативная группа изъяла автомобиль, на котором житель временно неподконтрольной Еленовки перевозил 286 отдельных пачек и 15 блоков контрафактных сигарет, и 4650 грн.

Обоим фигурантам инкриминируют ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.