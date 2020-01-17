«Октябрь. Основная в поселке»: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 января

Сегодня утром, 17 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 января линию разграничения через КПВВ пересекли 44,2 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9775 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8880 человек и 1380 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9175 человек и 1475 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3790 человек и 715 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12620 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «6:11. Еленовка. Льготка 25 машин, общая в 2 раза больше»;

«Сердце»: «7:28. В Еленовке 150 общей очереди».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Max: «5:47. Октябрь, основная за камыши, льгота на половину подъема»;

Max: «7:37. Октябрь, льгота на камышах, основная в поселке. Где-то 120-150 основной, льгота 60».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.