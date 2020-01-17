По фактам обстрелов домов на территории Донетчины открыто производство, – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора инициировал досудебное расследование по фактам обстрелов гражданского населения на территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора зарегистрировали уголовное производство по фактам обстрелов жилых домов на территории Донецкой области (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«Указанное является результатом обработки очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе», – отметили в пресс-службе.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что осуществление досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Работа по проверке приведенных в указанном докладе сведений продолжается.

Напомним, трое сотрудников «МЧС ДНР» в неподконтрольном украинским властям Донецке получили осколочные ранения в Петровском районе.