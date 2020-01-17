Военные моряки отработали действия по загрузке морских донных мин на корабль, – штаб ООС (Фото)

Согласно плану боевой подготовки, с корабельно-катерным составом тактической группы «Тритон», входящей в состав Объединенных сил, отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов. Также экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Лубны» отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закреплению их на палубе и приведению боевых мин в готовность.

Как отметили в штабе, вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря.