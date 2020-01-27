130 тысяч гербарных образцов: В Донецке показали Ботанический сад (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке функционирует Донецкий ботанический сад. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Как утверждают научные сотрудники, Донецкий ботсад – это в первую очередь, научно-исследовательское учреждение, это центр образовательной деятельности, занимающийся популяризацией науки, живой природы. Еще одной функцией является природоохранная, так как в коллекциях есть растения, которые охраняются во всем мире.

В Донецком ботаническом саду выращиваются в общей сложности порядка 8 тыс. таксонов. Результаты работы сада – это в том числе озелененные терриконы. Научные сотрудники изучают, какие растения будут расти в местных условиях, какие – нет.

Сотрудники Ботанического сада проводят мастер-классы по уходу за растениями, работает «Школа садовника».

Есть в учреждении и обширный гербарий: каждое растение приклеено на лист бумаги и снабжено этикеткой с информацией. На основе таких документов выявляют редкие и исчезающие растения. В Донецком ботаническом саду хранятся более 130 тыс. гербарных образцов. Большинство из них собраны на территории Донбасса, но есть образцы и из разных уголков мира.

На экскурсии сюда приходят школьники, группы из разных организаций. Также взрослые и дети посещают сад в индивидуальном порядке. Среди посетителей есть постоянные.

Кроме того, как утверждают в «ДНР», в саду проходят практику студенты «республиканских» училищ и вузов.

Сад работает круглый год. В тропические оранжереи большинство людей приходят зимой, летом много посетителей в парковой зоне.

Одна из оранжерей имеет форму купола – в ней создаются условия влажного тропического леса. В четырех оранжереях прямоугольной формы – фикусы, растения засушливых мест обитания, хозяйственно полезные растения, растения постоянно или переменно влажных тропических лесов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube