Сейчас здесь свалка мусора: Житель Донецка показал разрушенное училище в Киевском районе (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал на ул. Путиловская Роща в Киевском районе. Он показал, как сегодня выглядит Высшее профессиональное училище (ВПУ) №67 (машиностроительное).

Училище находится недалеко от Донецкого аэропорта, и в 2014 году его территория сильно пострадала от боевых действий. Все здания разрушены.

По словам дончанина, на территории было много корпусов.

«Сейчас здесь большие горы, свалка мусора», – отметил житель Донецка.

Также мужчина показал, как одно из строений сегодня выглядит внутри.

А так территория училища выглядела в середине декабря 2019 года.