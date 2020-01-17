На КПП «ДНР» проверяют контакты и переписки в телефонах, – соцсети

Проезд через КПП «ДНР» стал занимать еще больше времени – из-за того, что участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) проверяют контакты и переписки в телефоне. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
В частности, пользователи соцсетей сообщают, что на блокпосту «ДНР» под Горловкой и в Еленовке проводятся проверки, а на украинском КПВВ таких проверок нет:
- Владислав: «Проезд через Майорск стал занимать намного больше времени, на нашей стороне начали лазить в контактах и переписках в телефоне, долбать вопросами о цели пребывания, родственниках в Украине. Что за бред?»;
- Ангелина: «На КПП в Еленовке у меня проверяли контакты и спрашивали, зачем еду и к кому. Когда буду возвращаться – тоже»;
- Владимир: «Ищут способ отъема денег»;
- Оксана: «Зато на украинских блокпостах порядок навели»;
- Вениамин: «Никогда такого не встречал на укрпостах, сейчас там все четко и быстро»;
- Константин: «Да, там хорошо к людям относятся».
Кроме того, люди советуют брать в поездки через линию разграничения другой телефон, чтобы личную информацию не показывать участникам НВФ:
- Антоний: «Не пробовал сделать рабочий телефон для поездок?»;
- Сергей: «Берите обычный телефон-звонилку – и вперед».
Также люди обсуждают, относится ли такая проверка к нарушению прав:
- Настена: «Там обычно такой улыбчивый мальчик (из МГБ, видимо) подходит и спрашивает, как дела, куда едете и зачем. Я 1 раз ехала в бусике, и попалась одна такая дама: почему вы спрашиваете, это мое личное дело и т.д. Вот ее и проверяли потом»;
- Дарья: «Так это ее личное дело, разве нет? Почему его вопрос должен восприниматься нормально, а ее ответ считается "быковатым"?»;
- Константин: «Это прямое нарушение прав человека… Какие-то непонятные люди грязными лапами своими телефон трогают, спрашивают, что их не должно волновать».
Жители Донецка рассказывают и об иных проверках, не на линии разграничения:
- Сергей: «Вас еще посреди бела дня с площади Ленина в райотдел не возили с украинским паспортом»;
- Валерия: «Да. Сейчас могут попросить доки для проверки и с укрпаспортом отвезти в райотдел "для установления личности". Пальчики откатают и отпустят. Видимо, базу жителей составляют»;
- Андрей: «Меня забирали. Но не днем, а в 22:15… Я 6 января все это проходил. Только забирают не на 15 мин. Я вышел через 4,5 часа»;
- Валерия: «Видимо, кому как повезет… Но, как по мне, это бред какой-то. Какое "установление личности", если ты с паспортом Украины (ладно бы вообще без доков – тогда понятно, что устанавливать, а так…). Цирк, если честно»;
- Андрей: «А сколько ресурсов задействовали. Куча полиции этим занимается»;
- Валерия: «Лучше бы, раз уж так хотят, чтоб у всех были паспорта ДНР, нормально организовали процедуру получения... Знаю людей, которые уже задолбались бегать на почту в надежде получить электронную очередь, которая уже чуть ли не до конца года расписана».