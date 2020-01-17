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На КПП «ДНР» проверяют контакты и переписки в телефонах, – соцсети

17.01.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Проезд через КПП «ДНР» стал занимать еще больше времени – из-за того, что участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) проверяют контакты и переписки в телефоне. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

В частности, пользователи соцсетей сообщают, что на блокпосту «ДНР» под Горловкой и в Еленовке проводятся проверки, а на украинском КПВВ таких проверок нет:

  • Владислав: «Проезд через Майорск стал занимать намного больше времени, на нашей стороне начали лазить в контактах и переписках в телефоне, долбать вопросами о цели пребывания, родственниках в Украине. Что за бред?»;
  • Ангелина: «На КПП в Еленовке у меня проверяли контакты и спрашивали, зачем еду и к кому. Когда буду возвращаться – тоже»;
  • Владимир: «Ищут способ отъема денег»;
  • Оксана: «Зато на украинских блокпостах порядок навели»;
  • Вениамин: «Никогда такого не встречал на укрпостах, сейчас там все четко и быстро»;
  • Константин: «Да, там хорошо к людям относятся».

Кроме того, люди советуют брать в поездки через линию разграничения другой телефон, чтобы личную информацию не показывать участникам НВФ:

  • Антоний: «Не пробовал сделать рабочий телефон для поездок?»;
  • Сергей: «Берите обычный телефон-звонилку – и вперед».

Также люди обсуждают, относится ли такая проверка к нарушению прав:

  • Настена: «Там обычно такой улыбчивый мальчик (из МГБ, видимо) подходит и спрашивает, как дела, куда едете и зачем. Я 1 раз ехала в бусике, и попалась одна такая дама: почему вы спрашиваете, это мое личное дело и т.д. Вот ее и проверяли потом»;
  • Дарья: «Так это ее личное дело, разве нет? Почему его вопрос должен восприниматься нормально, а ее ответ считается "быковатым"?»;
  • Константин: «Это прямое нарушение прав человека… Какие-то непонятные люди грязными лапами своими телефон трогают, спрашивают, что их не должно волновать».

Жители Донецка рассказывают и об иных проверках, не на линии разграничения:

  • Сергей: «Вас еще посреди бела дня с площади Ленина в райотдел не возили с украинским паспортом»;
  • Валерия: «Да. Сейчас могут попросить доки для проверки и с укрпаспортом отвезти в райотдел "для установления личности". Пальчики откатают и отпустят. Видимо, базу жителей составляют»;
  • Андрей: «Меня забирали. Но не днем, а в 22:15… Я 6 января все это проходил. Только забирают не на 15 мин. Я вышел через 4,5 часа»;
  • Валерия: «Видимо, кому как повезет… Но, как по мне, это бред какой-то. Какое "установление личности", если ты с паспортом Украины (ладно бы вообще без доков – тогда понятно, что устанавливать, а так…). Цирк, если честно»;
  • Андрей: «А сколько ресурсов задействовали. Куча полиции этим занимается»;
  • Валерия: «Лучше бы, раз уж так хотят, чтоб у всех были паспорта ДНР, нормально организовали процедуру получения... Знаю людей, которые уже задолбались бегать на почту в надежде получить электронную очередь, которая уже чуть ли не до конца года расписана».

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