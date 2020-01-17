На КПП «ДНР» проверяют контакты и переписки в телефонах, – соцсети

Проезд через КПП «ДНР» стал занимать еще больше времени – из-за того, что участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) проверяют контакты и переписки в телефоне. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

В частности, пользователи соцсетей сообщают, что на блокпосту «ДНР» под Горловкой и в Еленовке проводятся проверки, а на украинском КПВВ таких проверок нет:

Владислав: «Проезд через Майорск стал занимать намного больше времени, на нашей стороне начали лазить в контактах и переписках в телефоне, долбать вопросами о цели пребывания, родственниках в Украине. Что за бред?»;

Ангелина: «На КПП в Еленовке у меня проверяли контакты и спрашивали, зачем еду и к кому. Когда буду возвращаться – тоже»;

Владимир: «Ищут способ отъема денег»;

Оксана: «Зато на украинских блокпостах порядок навели»;

Вениамин: «Никогда такого не встречал на укрпостах, сейчас там все четко и быстро»;

Константин: «Да, там хорошо к людям относятся».

Кроме того, люди советуют брать в поездки через линию разграничения другой телефон, чтобы личную информацию не показывать участникам НВФ:

Антоний: «Не пробовал сделать рабочий телефон для поездок?»;

Сергей: «Берите обычный телефон-звонилку – и вперед».

Также люди обсуждают, относится ли такая проверка к нарушению прав:

Настена: «Там обычно такой улыбчивый мальчик (из МГБ, видимо) подходит и спрашивает, как дела, куда едете и зачем. Я 1 раз ехала в бусике, и попалась одна такая дама: почему вы спрашиваете, это мое личное дело и т.д. Вот ее и проверяли потом»;

Дарья: «Так это ее личное дело, разве нет? Почему его вопрос должен восприниматься нормально, а ее ответ считается "быковатым"?»;

Константин: «Это прямое нарушение прав человека… Какие-то непонятные люди грязными лапами своими телефон трогают, спрашивают, что их не должно волновать».

Жители Донецка рассказывают и об иных проверках, не на линии разграничения: