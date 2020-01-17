В «ДНР» тушили пожар на подстанции: В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина

В неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименвоания – Чистяково, Донецкая обл.) сегодня, 17 января, произошел пожар на территории электроподстанции, в ходе которого пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Пожар произошел на электроподстанции «Чистяковская» по ул. Фабричной, в одноэтажном здании, в подсобном помещении. «В результате пожара пострадал гражданин 1980 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ г. Тореза. Спасатели выявили пострадавшего на месте пожара, вынесли его на свежий воздух, передали работникам скорой медицинской помощи. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что к тушению привлекались 2 единицы техники и 8 сотрудников «МЧС».