RU
Все новости

В «ДНР» тушили пожар на подстанции: В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина

17.01.20 09:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименвоания – Чистяково, Донецкая обл.) сегодня, 17 января, произошел пожар на территории электроподстанции, в ходе которого пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Пожар произошел на электроподстанции «Чистяковская» по ул. Фабричной, в одноэтажном здании, в подсобном помещении. «В результате пожара пострадал гражданин 1980 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ г. Тореза. Спасатели выявили пострадавшего на месте пожара, вынесли его на свежий воздух, передали работникам скорой медицинской помощи. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что к тушению привлекались 2 единицы техники и 8 сотрудников «МЧС».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк