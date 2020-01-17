Сводка из зоны ООС за 16 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, кроме того, присутствовала снайперская активность. 16 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Новотошковским – из минометов калибром 120 мм и миномета калибром 82 мм;
- неподалеку Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в районе Новозвановки – из снайперской винтовки;
- рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибром 152 мм и 122 мм, миномета калибром 120 мм и миномета калибром 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцево – из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.
В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 13 единиц. Обстрелам подверглись поселки Байрак и Зайцево Южное на горловском направлении; город Докучаевск на донецком направлении. При обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.