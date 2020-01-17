Сводка из зоны ООС за 16 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, кроме того, присутствовала снайперская активность. 16 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Новотошковским – из минометов калибром 120 мм и миномета калибром 82 мм;

неподалеку Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе Новозвановки – из снайперской винтовки;

рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибром 152 мм и 122 мм, миномета калибром 120 мм и миномета калибром 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 13 единиц. Обстрелам подверглись поселки Байрак и Зайцево Южное на горловском направлении; город Докучаевск на донецком направлении. При обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.