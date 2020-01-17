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В четверг КПВВ «Майорское» работал на час дольше: Названа причина

17.01.20 09:52
Проверка на КПВВ. Фото из открытых источников
Проверка на КПВВ. Фото из открытых источников

В четверг, 16 января, КПВВ «Майорское» продолжил работу до 18:00 из-за необходимости пропустить людей, прибывших с неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера КПВВ "Майорское", по решению командующего Объединенных сил, продолжил работу до 18:00 в связи с прибытием со временно оккупированной территории Украины гражданских лиц после времени, определенного графиком работы. Пограничники обеспечили дополнительное оформление и пропуск в установленном порядке 211 граждан», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, сейчас все КПВВ на линии разграничения работают по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 8 до 17 часов.

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