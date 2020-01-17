Житель Луганска показал местный ресторан (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит местный ресторан.

Мужчина побывал в ресторане «Черный кот», расположенном по ул. Волгоградской (пересекает ул. 26 Бакинских Комиссаров). Рядом с рестораном – большая автостоянка, огороженная красивым деревянным забором.

Луганчанин показал и внутреннее убранство ресторана. Зал большой, достаточно просторный, стильно оформлен. Житель Луганска побывал в ресторане 15 января – на тот момент новогодние гирлянды, украшения и елка еще не были убраны.

Днем все столы были сервированы, но пусты – ни одного посетителя.

Как сообщили мужчине официанты, заказать банкет можно с расчетом 1000 руб. (391 грн по местному курсу на 17.01.2020) с человека, при этом разрешается приносить свой алкоголь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube