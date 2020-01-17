Премьер-министр Гончарук подал в отставку

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьера. Об этом он сообщил в пятницу, 17 января, в своем Telegram-канале.

Алексей Гончарук обратился к украинцам, напомнив, что последние четыре месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась.

По его словам, за этот короткий промежуток времени многое удалось. На разных фронтах украинское правительство:

Подготовило нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев до 30%. Перезагрузило топ-руководство органов государственной власти. Успешно провело переговоры с Международным валютным фондом и достигло договоренности о сделке на рабочем уровне. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%.

Гончарук отметил, что самое главное – был подготовлен серьезный фундамент для развития страны в 2020-м году:

На следующей неделе запускаются первые государственные онлайн-сервисы, «которые навсегда упростят жизнь людей». Это первый, но далеко не последний шаг. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей – 5/7/9%, а уже осенью целью является ипотека под 11-12%. С 1 марта запустится программа «Большая стройка», что позволит отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений. Принята программа медицинских гарантии. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширена программа «Доступные лекарства» в которую включен инсулин. Подготовлены к запуску приватизации более 500 убыточных не стратегических предприятий, а это дополнительные ~12 млрд грн в госбюджет. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц власти привлекали ресурсы по 2,22% в евро и 9,88% в гривне. По словам Гончарука, это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны.

По его словам, сегмент за сегментом, рынок за рынком – будет постепенно перезапущена вся экономика.

При этом главный вызов – должны окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

«Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться.

К сожалению, через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть.

В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем президента, который является нашим политическим лидером.

Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда.

Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну. Спасибо», – говорится в сообщении Гончарука.