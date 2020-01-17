Выборы на неподконтрольном Донбассе возможны только после вывода российских сил, – США

Выборы на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей должны проходить под украинским контролем, в безопасных условиях и после возобновления Украиной контроля над границей и вывода с ее территории российских сил. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ накануне в Вене, сообщает «УНН».

«Соединенные Штаты призывают к восстановлению украинского контроля над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда возглавляемые Россией силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины», – заявил Гилмор.

Однако, по его словам, «наблюдатели ОБСЕ документируют неограниченный поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, которые ежедневно проходят из России на контролируемую Россией территорию на востоке Украины».

«Этот неконтролируемый поток сил и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и честным местным выборам на Донбассе», – отметил американский посол.