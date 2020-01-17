На Донетчине трех депутатов подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

В Донецкой трем депутатам сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщено о подозрениях трем депутатам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета, понимая незаконный характер своих действий, рассмотрела и положительно проголосовала по вопросу проведения "референдума" относительно самостоятельности "ДНР"», – говорится в сообщении.

Кроме этого, проинформировали в ведомстве, в мае 2014 года «двое жителей Константиновского и Лиманского районов, а ныне депутаты Лиманского городского совета и Константиновского районного совета, будучи головами так называемых участковых комиссий, выдавали бюллетени для голосования и списки избирателей, а также организовали составление и подписание протоколов о результатах ложного волеизъявления граждан относительно суверенитета "ДНР"».

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.