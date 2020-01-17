Отставка Гончарука: В «Слуге народа» сделали громкое заявление

Во фракции «Слуга народа» говорят, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, поданное президенту Владимиру Зеленскому, не несет никаких юридических последствий, поскольку по закону такое заявление должно быть подано парламенту. Об этом сказала народный депутат (фракция «Слуга народа»), экс-представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук в комментарии «Сегодня».

«Заявление премьер-министр Гончарук должен подавать Верховной Раде. То есть, оно должно быть зарегистрировано в аппарате парламента, так гласит закон. Поэтому на данный момент – это исключительно политическое заявление. Ведь премьер знал, что мы его ждем на "Часе вопросов к правительству". Вопросов было много. Делать такие ходы, чтобы не приходить, или потом, не дай Бог делать пиар-акции – это неправильно. Я думаю, премьер должен понимать ответственность за такие заявления. Юридически на сегодня это заявление за собой ничего не влечет. Как юрист премьер должен это знать. По крайней мере, должен был бы знать», – сказала Ирина Верещук.

Она отметила, что в связи с отставкой, «Часа правительства» не будет, члены правительства в парламент не придут.

«Пока что мы ждем министра иностранных дел. В понедельник (13 января, – ред.) было согласовано, что он придет. Но и его пока нет. Но, считаю, премьер Гончарук должен прийти и пояснить свое поведение. Мы его утверждали. Вносит кандидатуру президент, голосует Верховная Рада. Точно так же и с отставкой мы должны рассмотреть это заявление. Так что, еще раз повторю, это политическое заявление. Юридически оно никчемное», – сказал Ирина Верещук.

Напомним, ранее стало известно, что глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьера.