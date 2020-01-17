ДТП в Мариуполе: Госпитализирован один из водителей (Фото)

В Мариуполе произошло ДТП, в результате которого госпитализирован водитель одного из автомобилей. Об этом сегодня, 17 января, сообщают очевидцы в Facebook.

Известно, что ДТП произошло по ул. Олимпийской.

«По предварительной информации оба автомобиля двигалась в попутном направлении автомобиль Mitsubishi ехал в левом ряду и совершал поворот налево, в правом ряду двигался автобус. Следовавший за ними автомобиль Volkswagen пытался проскочить между авто и автобусом, и в результате врезался в автомобиль Mitsubishi, от удара внедорожник перевернуло на бок. Известно что, за рулем автомобиля Volkswagen находилась женщина-водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в результате аварии пострадал водитель Mitsubishi, он госпитализирован в больницу с подозрением на перелом ребер.