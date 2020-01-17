В зоопарк в «ДНР» привезли четыре оленя (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Придорожном (Старобешевский р-н, Донецкая обл.) в зоопарк поступили 4 годовалых пятнистых оленя. Об этом заявил директор зоопарка Геннадий Кряжев, передают местные интернет-ресурсы.

«В январе к нам поступили 4 пятнистых оленя, их возраст – 1 год», – сообщил директор зоопарка.

Как утверждает Кряжев, раньше в зоопарке было несколько пятнистых оленей, но во время боевых действий в 2014 году в вольер попали снаряды, и они погибли.

«В настоящее время на территории зоопарка ведется обустройство вольеров для новых обитателей. Они будут просторными, чтобы животные чувствовали себя комфортно и могли произвести потомства», – уверяет Кряжев.