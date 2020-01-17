В «ДНР»: На шахтах в Донецке и Макеевке травмированы двое проходчиков

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на шахтах травмированы 2 проходчика. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

16 января в Донецке на шахте им. Скочинского в 4-й западной лаве проходчик 1980 года рождения получил травму выпавшим куском породы. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в «республиканский» травматологический центр.

17 января на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке был травмирован выпавшим куском породы проходчик 1970 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу в Макеевке.