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В «ДНР»: На шахтах в Донецке и Макеевке травмированы двое проходчиков

17.01.20 14:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на шахтах травмированы 2 проходчика. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

16 января в Донецке на шахте им. Скочинского в 4-й западной лаве проходчик 1980 года рождения получил травму выпавшим куском породы. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в «республиканский» травматологический центр.

17 января на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке был травмирован выпавшим куском породы проходчик 1970 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу в Макеевке.

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