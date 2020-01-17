В Донецке женщина пыталась задушить своего ребенка

В неподконтрольном украинским властям Донецке женщина пыталась задушить собственного ребенка. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Сообщается, что инцидент произошел в Куйбышевском районе.

«На линию "102" обратился ребенок, который сообщил о том, что мать пытается его убить. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в семье регулярно возникают конфликты, женщина не интересуется жизнью, здоровьем, интересами и обучением ребенка, а также регулярно оказывает на него психологическое давление», – уверяют в «ДНР».

«В очередной раз, находясь в агрессивном состоянии, женщина грозилась убить мальчика, при этом сдавливая ему шею руками. Учитывая сложившуюся ситуацию, ребенок реально воспринял угрозу и обратился за помощью к правоохранителям», – добавляют в «республике».

В «МЧС» также сообщают, что в отношении женщины открыто «уголовное дело за угрозу убийством».