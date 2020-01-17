В Кремле заявили, что решения Нормандского саммита не должны оставаться на бумаге

Решения Нормандского саммита в Париже по поводу выборов в ОРДЛО не должны оставаться на бумаге. Об этом сегодня, 17 января, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает российское издание «РИА Новости».

Так Лавров прокомментировал высказанную украинской стороной на переговорах в Минске позицию по выборам на неподконтрольном Донбассе.

«Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса, после трехлетнего перерыва состоялся саммит в Нормандском формате после того, как новое руководство в Киеве смогло все-таки сделать шаги по выполнению решений двух предыдущих саммитов четверки», – заявил и.о. главы МИД РФ.

«Рассчитываем, что принятые решения в Париже в декабре (2019 года – ред.) позволят продвигаться по пути выполнения Минского комплекса мер, но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге», – добавил он.