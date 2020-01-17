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В «ДНР»: Житель Макеевки прятал дома гранату, тротиловую шашку и сигнальную ракету

17.01.20 16:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) местный житель хранил дома гранату, тротиловую шашку и сигнальную ракету. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», у жителя Червоногвардейского района Макеевки «полицейские» изъяли 1 гранату, 1 сигнальную ракету, 1 тротиловую шашку и более 20 патронов калибром 7,62 мм.

Боеприпасы, как уверяют в «республике», направлены на экспертизу, а макеевчанина обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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