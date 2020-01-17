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Отставка Гончарука: В Офисе президента сделали заявление

17.01.20 12:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сегодня объявил о своей отставке, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с соответствующим заявлением. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в Офисе президента, уточнив, что президент еще рассматривает обращение премьера.

«Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно», – говорится в сообщении Офиса в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьера.

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