В «ДНР»: В Макеевке назвали стоимость проезда в троллейбусах после повышения

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) проезд в троллейбусах с 1 февраля будет стоить дороже на 2 руб. (0,8 грн по местному курсу на 17.01.2020). Об этом сегодня, 17 января, сообщил глава «администрации» города Сергей Голощапов, передают местные интернет-ресурсы.

«В Макеевке повысится тариф на проезд в городском электротранспорте – с 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах составит 5 руб. (2 грн – ред.)», – заявил Голощапов.

Как уверяет глава «администрации» города, повышение цены на проезд позволит увеличить заработные платы работникам транспортной сферы. При этом стоимость проезда в автобусах и маршрутках пока останется неизменной.

Отметим, что до повышения цена проезда в городских троллейбусах составляла 3 руб. (1,2 грн).