На Донетчине полиция ищет очевидцев ДТП

Полиция Донетчины устанавливает очевидцев ДТП в Мариуполе, в результате которого погиб 64-летний пешеход. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что авария произошла 6 декабря 2019 года около 17:35.

«Предварительно установлено, что водитель авто "Hyundai Santafe" серого цвета двигался по ул. Макара Мазая и совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте. Если вы стали очевидцем данного ДТП или имеете информацию об обстоятельствах аварии, просим обратиться по телефону 098 085 05 86 (следователь по ДТП Евгений Барабаш)», – говорится в сообщении полиции.