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На Донетчине мошенники украли у женщины более 19 тыс. грн

17.01.20 13:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

У жительницы Краматорска мошенники украли 19,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась 32-летняя жительница города.

«Женщина рассказала, что на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о сбое электронной системы банка. Для сохранения сбережений по карте необходимо перевести все деньги свою сим-карту, а после назвать коды которые придут в смс-сообщениях. Мужчина заверил, что после налаживания работы системы банка вся переведенная сумма вернется на счет потерпевшей. Женщина сделала все по "инструкции" афериста и потеряла 19,5 тыс. грн», – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

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