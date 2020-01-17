Как отставка Гончарука повлияет на программу МВФ для Украины: Комментарий эксперта

Международный валютный фонд (МВФ) вряд ли будет сворачивать переговоры о новой программе для Украины из-за возможной смены состава правительства. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии «Сегодня».

«МВФ никогда не зацикливался на персоналиях. Это консервативная, формализованная организация. Переговоры с МВФ – это не переговоры с Россией или Китаем, где очень велик удельный вес личностного фактора. У МВФ есть набор так называемых структурных маяков в сотрудничестве со страной, и он будет требовать их выполнения. Естественно, если будет отставка премьера, МВФ подождет, пока будет назначен новый, послушает его первые заявления. В частности, обязательно спросит о ситуации с ПриватБанком. И, скорее всего, получит заверения в том, что банк останется в государственной собственности, национализация не будет отменена. Увидит, что другие структурные маяки выдерживаются – и, я думаю, никаких проблем с программой не будет. Разве что окончательное подписание договоренностей может отодвинуться во времени», – объяснил Кущ.

Впрочем, по словам Куща, сейчас у Украине нет острой необходимости в программе МВФ, в особенности – в предусмотренных такой программой деньгах.

«Она (необходимость, – ред.) может возникнуть только во второй половине 2020 года. На ближайшие полгода можно прогнозировать, что Украина сможет выполнять свои платежные графики за счет внутренних резервов. Сейчас валютные резервы на максимуме за последние 7 лет, поэтому до лета Украина может спокойно выдерживать платежный график», – подчеркнул Кущ.

Он также напомнил, что программа, о которой предварительно договорились Украина и МВФ не предусматривает больших сумм кредитов.

«Это фактически не выделение денег Украине, а рефинансирование наших старых долгов перед МВФ. Украина в ближайшие несколько лет должна вернуть МВФ более 6 млрд долларов. Так что 5-6 млрд, которые предусматривает новая программа, только покрывают эти выплаты. Фонд очень давно вел Украину как своего "пациента", и если вдруг по причине невозможности выплаты долгов перед МВФ в Украине возникнет угроза технического дефолта, Фонду будет очень неудобно. Чтобы не ставить Украину как заемщика в неудобное положение, и одобрена следующая программа», – отметил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьера.