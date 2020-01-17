Верификация пенсионеров в «ДНР»: Кого не заставят проходить проверку

В «ДНР» с 1 февраля по 30 мая 2020 года собираются провести верификацию пенсионеров. При этом ряд категорий людей не должны проходить эту проверку. Об этом сообщает пресс-служба «пенсионного фонда».

Как уверяют в «республике», «верификации не подлежат лица, которые в период с 01.01.2020 по 31.01.2020 обратились в органы пенсионного фонда с заявлением о назначении, возобновлении, перерасчете пенсии; лица, находящиеся в учреждениях на полном государственном обеспечении; дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца, старше 18-ти лет и обучающиеся на дневной форме обучения (при предоставлении документа об учебе)».