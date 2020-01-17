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USAID предоставляет гранты на поддержку малых и средних предпритяий, которыми руководят женщины

17.01.20 16:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 2 января 2020 начался запрос на представление грантовых заявок по Программе USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», передает «Бізнес – Схід».

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ), которая реализуется компанией «Кимоникс Интернешнл Инк.», принимает грантовые заявки от украинских малых и средних предприятий (МСП), которыми управляют или владеют женщины, желающие расширить свой действующий бизнес.

Мероприятия по расширению бизнеса могут быть направлены на повышение производительности и увеличение производства, выход на внешние рынки, расширение ассортимента продукции, повышение эффективности бизнеса благодаря внедрению инновационных и ИТ-решений и тому подобное.

Конечный срок подачи: 31 июля 2020 года.

Все вопросы по этому запросу можно присылать на электронный адрес: Grants@CEPUkraine.org с указанием «ОПЗ-2019-009» в теме электронного письма. Программа КЭУ помогать заявительницам понять процедуру подачи заявок в режиме электронной переписки.

Запрос на представление грантовых заявок вместе с материалами грантовой заявки в формате Word, можно найти по следующей ссылке.

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