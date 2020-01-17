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Не ликвидировать: В Донецкой области назвали цель проверок АЗС

17.01.20 16:52

В Донецкой области было проверено более 100 автозаправочных станций. Об этом сегодня, 17 января, во время совещания по вопросам противодействия незаконной торговле горюче-смазочными веществами и функционированию нелегальных автозаправочных станций сообщил заместитель председателя ОГА Вадим Филашкин, передает пресс-служба ведомства.

«По результатам проверок приостановлена ​​деятельность 13 незаконных АЗС, из оборота изъято более 100 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 2,5 млн грн. Надеюсь, что все силовые структуры и органы государственной власти продолжат эффективную совместную работу в сфере противодействия незаконной торговле ГСМ», – заявил Вадим Филашкин.

Также во время совещания заместитель главы области отметил, что целью проверок является не ликвидация предприятий, а легализация пунктов продажи горючего и официальное трудоустройство сотрудников, что гарантирует соблюдение законности и социальной защиты работников.

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