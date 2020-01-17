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В Донецкой области хотят ввести электронный реестр деревьев

17.01.20 17:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области планируют ввести электронный учет древесины распорядителями земель. Об этом сегодня, 17 января, на совещании сообщил первый заместитель председателя ОГА Игорь Мороз.

«Из-за незаконной вырубки лесов мы постоянно теряем зеленые насаждения, уменьшаются урожаи, во время снегопадов дороги страдают от заносов. Надеюсь, что системы электронного учета помогут четко контролировать количество деревьев, находить и наказывать браконьеров. Такое позорное явление как незаконные рубки деревьев должно исчезнуть в Донецкой области. Поэтому ни одно дерево не должно быть срублено до внедрения электронного учета древесины каждым распорядителем», – заявил он.

Во время совещания были рассмотрены наиболее проблемные вопросы внедрения систем электронного учета древесины и обработаны пути их решения. Отдельно был рассмотрен вопрос глубокого привлечения правоохранительных органов к расследованию фактов незаконных порубок лесов и лесополос и наказания виновных в этих преступлениях.

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