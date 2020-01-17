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«Каргилл. Не много, но движение никакое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 января

17.01.20 14:49
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «11:31. В Марьинке льготы машин 60, общей в 2 раза больше, пропускают машин по 2-5 раз в 20 минут»;
  • «Young»: «11:33. На Каргилле может?»;
  • «Администратор»: «11:33. А не уточнил человек. Возможно»;
  • Дарья: «12:19. На Каргилле на выезд основная до моста, льготы на половину очереди основной. Движение слабое».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Рома: «10:25. Каргилл в Украину общая на спуске, льготы до блоков»;
  • Alexander: «13:26. Каргилл в Донецк – не много. Около 50-ти авто. Но движение никакое».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Александр: «10:13. На нуле Октябрь – опять шабаш. Около 100 машин»;
  • Natalya: «10:20. Еленовка в Донецк 25 машин + перевозы»;
  • Larysa: «13:00 Еленовка в сторону Волновахи: дальше второго туалета»;
  • Marina: «13:24. Я в шоке, что в Еленовке очередь, еле двигались, теперь в Новотроицком почти мертвая очередь»;
  • Ivan: «14:01. Новотроицкое в Донецк. 15 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Витаха: «11:16. Октябрь в Мариуполь – до камышей, движение есть»;
  • Darya: «14:33. Гнутово – таможня свободная».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

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