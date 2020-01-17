«Каргилл. Не много, но движение никакое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:31. В Марьинке льготы машин 60, общей в 2 раза больше, пропускают машин по 2-5 раз в 20 минут»;

«Young»: «11:33. На Каргилле может?»;

«Администратор»: «11:33. А не уточнил человек. Возможно»;

Дарья: «12:19. На Каргилле на выезд основная до моста, льготы на половину очереди основной. Движение слабое».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Рома: «10:25. Каргилл в Украину общая на спуске, льготы до блоков»;

Alexander: «13:26. Каргилл в Донецк – не много. Около 50-ти авто. Но движение никакое».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:13. На нуле Октябрь – опять шабаш. Около 100 машин»;

Natalya: «10:20. Еленовка в Донецк 25 машин + перевозы»;

Larysa: «13:00 Еленовка в сторону Волновахи: дальше второго туалета»;

Marina: «13:24. Я в шоке, что в Еленовке очередь, еле двигались, теперь в Новотроицком почти мертвая очередь»;

Ivan: «14:01. Новотроицкое в Донецк. 15 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Витаха: «11:16. Октябрь в Мариуполь – до камышей, движение есть»;

Darya: «14:33. Гнутово – таможня свободная».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: