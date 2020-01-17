Снова верить в чудеса: Тамара из Марьинки стала участницей Акции «Ринат Ахметов – детям!»

У шестилетней Тамары из Марьинки очень взрослые глаза. В них боль от пережитого и страх, который не спешит уходить. Летом 2017 года при артиллерийском обстреле девочку ранило осколком снаряда. Залечить физические раны помогли врачи, справиться с душевными – Фонд Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Тома стала участницей проекта «Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей» и уже несколько раз ездила оздоравливаться в лучшие санатории Украины. Занятия по специально разработанной программе с психологами и реабилитологами дали хорошие результаты.

«Она после пережитого стресса замкнулась и перестала разговаривать. Уже после первого выезда в санаторий перестала бояться людей. А когда вернулась домой, снова стала говорить!» – радуется Любовь Романенко, бабушка Тамары.

В преддверии Нового года в гости к Томе приехали представители Фонда Рината Ахметова. Чтобы проведать, поздравить с праздником и вручить подарки от самого известного благотворителя Украины. Визит состоялся в рамках Акции «Ринат Ахметов – детям!», которая дарит малышам веру в добро и чудо уже 19 лет.

Тамара была рада гостям и даже прочитала стишок.

«Спасибо Ринату Ахметову за то, что заботится о детях и помогает тем, кто в этом нуждается. Наша Тома идет на поправку, нагоняет сверстников в развитии, скоро пойдет в школу. В этом большая заслуга Фонда», – сказала мама малышки Оксана.

«Ринат Ахметов – детям!» – самая масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Только с 2014 года участниками Акции стали 700 тыс. мальчиков и девочек.