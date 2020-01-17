Ущерб Донбассу и Крыму от оккупации оценили из космоса

Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (Минветеранов) выступит координатором по вопросам мониторинга и анализа экологических угроз на временно оккупированных территориях Украины. Вопрос формирования единых принципов осуществления мониторинга экологической ситуации обсудили на недавнем совещании, передает пресс-служба ведомства.

Во время заседания подгруппы по вопросам экологии и безопасности представители Минэкоэнерго, Государственного космического агентства, Донецкой и Луганской ОГА выступили с докладами по мониторингу и оценке состояния потенциально опасных объектов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того начальник информационно-аналитического центра Национального центра управления и испытаний космических средств Игорь Брухно представил результаты мониторинга территорий и различных объектов на временно оккупированных территориях в отношении незаконной добычи оккупационными властями полезных ископаемых, масштабной вырубки лесов, проведение археологических раскопок, построения стратегических объектов и работы крупных предприятий (в том числе с использованием песка из хвостохранилищ с токсичными отходами) о влиянии такой деятельности на экологическую и сейсмическую ситуацию, развертывание военных объектов и техники, состояния сельскохозяйственных земель, водохранилищ и исчерпания оптовых вод, процесса усыхания внешнего покрытия и тому подобное.

Игорь Брухно обратил внимание на возможность и необходимость использования результатов мониторинга в международных судебных институтах против государства-оккупанта. В своем докладе он обратил особое внимание на необходимость расширения возможностей осуществления такого мониторинга – увеличение количества исследуемых территорий и объектов, а также обновление технических возможностей.

Модератор заседания, начальник Управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя Сергей Мокренюк, подчеркнул важность фиксации всех озвученных фактов и также расширение такой деятельности для предоставления аргументов в международных судах о возмещении Российской Федерацией нанесенного ущерба в результате оккупации украинской территории.

Сергей Мокренюк обратил внимание участников заседания на необходимость создания системы обобщения фактов и случаев причинения вреда компонентам окружающей среды: «Результаты мониторинга различных институтов после их обобщения специалистами Минветеранов в дальнейшем используются нами для формирования взвешенной государственной политики в отношении временно оккупированных территорий Украины и создают возможность для защиты интересов государства на международной арене. Системное информирование общества об экологическом состоянии временно оккупированных территорий создает необходимый нарратив о влиянии ситуации на временно оккупированных территориях Украины на все украинское общество и экономику страны. Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины несет непоправимый вред экологии, экономике, историческому и культурному наследию Украины и ее гражданам».

К участию в заседании также был приглашен представитель Координатора проектов ОБСЕ в Украине.