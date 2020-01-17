В условиях, которые есть сейчас на Донбассе, говорить о честных выборах нельзя, – глава МИД

О проведении справедливых, честных выборов на Донбассе в условиях, которые есть сейчас, нельзя говорить. Об этом сегодня, 17 января, во время часа вопросов к правительству заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «УНН».

«Что касается выборов, которые могут состояться на оккупированной сейчас территории Украины. По моему персональную мнению, говорить о проведении справедливых, честных выборов в этих условиях (пребывание оккупационных войск и отсутствия контроля за украинской-российской границей, – ред.), а также и других, которые сейчас есть, нельзя», – сказал министр.

Он отметил, что с этим согласились представители ОБСЕ и напомнил, что в «Формуле Штайнмайера» указано, что определение справедливости выборов возьмет на себя ОБСЕ БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека).

«Я разговаривал с руководством БДИПЧ ОБСЕ, которое сказал, что в таких условиях они не осознают, каким образом можно обеспечить справедливые и честные (выборы)», – подчеркнул Вадим Пристайко.