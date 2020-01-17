В Селидово школы закрывают на карантин

В Селидово (Донецкая обл.) с понедельника, 20 января, в учебных заведениях вводят карантин из-за всплеска заболеваемости школьников острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Селидовского городского совета.

«В связи с резким повышением численности больных острыми респираторными инфекциями среди учеников общеобразовательных учебных заведений г. Селидово, с целью снижения эпидемиологического процесса и недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний на основании письма Селидовского междугородного филиала ГУ "ДОЛЦ МЗУ", согласно распоряжению городского головы, в учреждениях общего среднего образования будет приостановлен учебный процесс с 20.01.2020 года», – говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что карантин продолжится до стабилизации показателей заболеваемости.