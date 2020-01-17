В Харькове задержали участника НВФ «ЛНР»: Собирал информацию об объектах инфраструктуры

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) задержала участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-йентр СБУ.

Так, по данным спецслужбы, житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к НВФ. Последняя установленная ​​СБУ «должность» участника НВФ – командир взвода разведки «10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса ЛНР».

Как уточняется, злоумышленник сразу попал в поле зрения правоохранителей, когда прибыл в Харьковскую область с территории Российской Федерации и начал собирать информацию об объектах критической инфраструктуры региона.

«В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Боевик, в течение некоторого времени регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах Харьковщины. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона», – сказано в сообщении.

Следователи провели обыск в доме злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.