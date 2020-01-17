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Программа 70 на 30%: В Житомире переселенцам вручат ордера на квартиры

17.01.20 18:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

20 января состоится вручение ордеров на проживание в квартирах фонда временного проживания для внутренне перемещенных лиц, которые были приобретены за счет государственной субвенции 70 на 30%. Об этом сегодня, 17 января, сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (Минветеранов).

«Эта программа реализуется благодаря совместным действиям команды правительства. В конце прошлого года было принято соответствующее решение и выделены средства на приобретение жилья в 12 городах и городках Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Житомире в декабре 2019 года городской совет на вторичном рынке приобрел пять квартир, которые предназначались для временного проживания переселенцев.

Переселенцу

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