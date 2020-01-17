Эксперт назвал две версии, почему Гончарук публично подал в отставку

Несмотря на то, что Алексей Гончарук подал в отставку с поста главы украинского правительства сам, эксперты не исключают, что в ближайшее время может появиться очередной компромат на премьер-министра. Такую версию высказал директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в комментарии «Сегодня».

Говоря об отставке, политолог назвал неприемлемой манипуляцией подачу заявления через президента.

«Что значит, пусть президент передает в Верховную Раду? Он что, передатчик? В вопросе отставки президент не нужен! То есть, мотив понятен, это – акт лояльности президенту, команде. Но то, как Гончарук действует, только ухудшает свою ситуацию. И вопрос, почему он так действует. Тем более, что по некоторым данным он встречался с Владимиром Зеленским и получил его поддержку накануне. То есть формально не было никаких намерений увольнять премьера у президента. Но зачем тогда этот публичный демарш?» – говорит эксперт.

По словам Владимира Фесенко, есть две версии по данному поводу.

«Первая: может быть новый компромат. То есть уже не все разговоры выложены, могут быть выложены еще. И могут быть проблемы более серьезные. Вторая версия: за отставку Гончарука выступает глава Офиса президента. Ну мы знаем, что Богдан публично высказывался критически в адрес Гончарука. Вот и сейчас, Богдан считает, что раз Гончарук хочет уходить, пусть уходит», – говорит эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьера.