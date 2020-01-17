В Бахмуте спасли пенсионера, который упал в 20-ти метровый овраг (Фото)

Сегодня, 17 января, в Бахмуте (Донецкая обл.) пенсионер упал в овраг. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В 09:26 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в конце улицы Спортивной города Бахмут пожилой мужчина упал в двадцатиметровую яму и не может самостоятельно выбраться. Бойцы 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области немедленно выехали на место вызова», – говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что мужчина 1948 года рождения скатился в овраг и находится на глубине 20 метров. Пенсионер сообщил, что не может самостоятельно выбраться, поэтому бойцы ГСЧС с помощью спасательных веревок спустились к мужчине и закрепили пострадавшего в медицинских носилках. После того, как его вытащили из оврага, для дальнейшего медицинского обследования пенсионера передали сотрудникам экстренной скорой помощи.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.