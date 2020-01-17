Донецкий вуз в Кропивницком откроет консультационный центр к ВНО

Донецкий национальный медицинский университет в Кропивницком приглашает на бесплатные консультации к внешнему независимому оцениванию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Консультационный центр будет работать каждую субботу с 18 января по 25 апреля с 10:00 до 13:00.

В центре будет возможность получить консультации от преподавателей университета о подготовке к ВНО по биологии, физике, химии и математике.

«Получив медицинское образование, можно стать врачом-терапевтом, хирургом, акушером-гинекологом, педиатром, неонатологом, стоматологом. Поэтому приглашаем вас на День открытых дверей, который состоится в субботу, 1 февраля, в 11:00. Вы узнаете ответы на все вопросы об условиях и особенностях обучения», – говорится в сообщении.

Адрес вуза – улица Большая Перспективная, 1.