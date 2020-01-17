Зеленский потребовал установить, кто причастен к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Соответствующую задачу президент поставил в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны. «Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. «В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», – отметил глава государства.

Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, с которой был обнародован первый отрывок, длилась пять часов.

Владимир Зеленский также требует в течение двух недель наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь места в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьера.