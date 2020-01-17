Дело Маркива: Рада обратилась к президенту и парламенту Италии

Верховная рада (ВР) приняла поставновление с обращением к президенту и парламенту Италии обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Соответствующее постановление ВР приняла сегодня, 17 января, сообщает ее пресс-служба.

В постановлении говорится, что Верховная рада с разочарованием восприняла решение суда города Павия, которым украинского нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли на неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области.

«Верховная рада Украины считает, что дело Виталия Маркива продемонстрировал очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса – презумпции невиновности», – говорится в тексте документа.

Также обращается внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой Bиталия Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалась.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности.

Верховная Рада протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства в упомянутом деле в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права по юрисдикционным иммунитетам иностранных государств, категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является «восставшими украинцами, захватившими Карачун», утверждается, что «стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ», а военные действия на востоке Украины называются «продолжающейся гражданской войной».

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Италии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста и российского переводчика на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в 2014 году. Украинская сторона заявила, что обжалует приговор.