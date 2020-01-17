Двое погибших, трое раненных: В международной организации рассказали о жертвах мин (Инфографика)

️В декабре 2019 года от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) 2 человека погибло, 3 ранено. Об этом сегодня, 17 января, сообщает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию / DRC – DDG

«Даже в сезон зимних праздников, когда хочется верить в чудеса и чтобы все желания сбывались, жители Донбасса не могут забыть о угрозе мин», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 621 человек был убит и 1 273 – ранены минами и ВПВ.

Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию / DRC — DDG

Также Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила информацию о 5 жертвах среди гражданского населения: трех раненых и двух погибших в период с 9 декабря по 12 января (с начала 2020 года двое получили ранения и еще один человек погиб).

В 2019 году количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения составило 147 человек: 19 погибших и 128 раненых.