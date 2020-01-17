Лавров заявил, что саммит в Париже подтвердил право «Л-ДНР» на «языковое самоопределение»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нормандский саммит в Париже 9 декабря 2019 подтвердил право неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса на «языковое самоопределение», сообщает РБК-Украина.

По его словам, урегулирование ситуации на Донбассе связано, в том числе, и с языковым вопросом.

«Одним из ключевых элементов Минских договоренностей, безальтернативность которых подтвердил "нормандский" саммит 9 декабря 2019 в Париже, является право этого региона на языковое самоопределение», – отметил Лавров.

Он также добавил, что одним из факторов войны на Донбассе якобы стала попытка отмены в 2014 году языкового закона Колесниченко-Кивалова.