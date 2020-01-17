До 15 лет лишения свободы: Жителя Тернопольщины будут судить за участие в НВФ «ДНР»

Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области завершено специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по факту участия жителя Тернопольщины в незаконном вооруженном формировании «ДНР», сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

«В ходе расследования установлено, что 30-летний уроженец Збаражского района Тернопольской области с июля 2014 года по май 2019 года служил участковым инспектором, а затем – оперуполномоченным так называемого уголовного розыска Амвросиевского РО МВД «ДНР». Также собраны доказательства, подтверждающие его участие в обеспечении процесса проведения так называемых «выборов председателя ДНР» 11 ноября 2018 года. он дежурил в то время на одном из «избирательных участков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

Санкция статьи инкриминируемого преступления УК Украины предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.