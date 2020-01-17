В Зале Памяти Минобороны установлено 2 678 табличек с именами погибших украинских военных

На начало 2020 года на стенах Зала Памяти Минобороны указано 2 678 фамилий погибших на Донбассе военнослужащих и сотрудников силовых структур. Об этом рассказал заместитель директора Национального военно-исторического музея Александр Филь, сообщает сегодня, 17 января, информагентство Минобороны.

Диктор во время церемонии называет дни с наибольшим количеством погибших – в боях под Иловайском, Луганском, за Донецкий аэропорт и тому подобное. Но есть и дни, когда военные подразделения не испытывали никаких потерь. Сейчас их – 17. «Мечтаем, чтобы таких дней не становилось меньше», – замечает ведущий церемонии.

Ежедневно в 8.45 начинается церемония чествования защитников Украины, погибших в разные годы в этот день. Мемориальный комплекс на территории Министерства обороны посещают родственники погибших героев, друзья, собратья, коллеги, руководители силовых ведомств, политики, известные люди, зарубежные гости.

Сегодня на площадку с Колоколом Памяти пришли матери десантников 93-й бригады сержантов Виталия Нагорняка и Вячеслава Лысенко, дочь нацгвардейца Игоря Дидача, коллеги прапорщика Виктора Сигаева из Академии сухопутных войск и многие другие гостей.

Посетители Зала Памяти почтили светлую память 12 военнослужащих Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины. Понятно, что среди этих дней за 5 лет, когда отмечается годовщина героической обороны ДАПа, наибольшее число погибших было в январе 2015 года. В тот день враг убил девятерых сыновей Украины. 17 января 2018 года в результате вооруженной агрессии РФ погибли еще трое...