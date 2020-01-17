Жители Донбасса, пострадавшие от агрессии РФ, могут получить компенсацию

Жители Донбасса, пострадавшие от вооруженной агрессии России, могут в судебном порядке получить компенсацию материального и морального ущерба. Факт агрессии доказывать уже не нужно, необходимо только предоставить доказательства того, что вы пострадали. Об этом заявляют правозащитники организации «Сила права», передает «АрмияInform».

Так, команда юристов еще в 2014 году разработала правовую стратегию получения в судебном порядке компенсации материального и морального вреда гражданами, пострадавшими в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

По подсчетам юристов на основании практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), общая сумма ущерба, причиненного гражданам Украины Россией, превышает 300 млрд долл. США. К тому же, подсчитана общая сумма ущерба, причиненного украинскому государству и бизнесу вооруженной агрессией и оккупацией Крыма и Донбасса, – 1 трлн долл.

Волонтеры «Силы права» обеспечивают бесплатной правовой поддержкой каждого из пострадавших граждан от подготовки первого заявления в суд, до фактического получения компенсации от России.

По словам правозащитников, за 5 лет в пользу пострадавших получены и вступили в силу более 1 500 судебных решений. Впрочем, самой компенсации еще ни один истец не получил.

Однако, акцентируют правозащитники, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 млрд долл. Эти деньги будут использованы на выплаты компенсации гражданам после завершения рассмотрения дела в Лондонском суде между государствами Украина и Россия по кредиту в 3,5 млрд долл. Как утверждают юристы, это займет полтора – два года.

Выполнение всех решений возможно лишь в принудительном порядке через арест активов РФ на территории Украины и других государств. Поэтому сейчас правозащитники «Силы права» готовят арест российских активов, расположенных в западной Европе. А вот для ареста больших активов нужно в короткие сроки получить значительное количество судебных решений на весомую сумму. Это позволит ускорить выполнение решений для каждого пострадавшего.

Также, правозащитники организации уточнили, кто имеет право получить компенсацию морального и материального ущерба от РФ как государства-агрессора:

семьи погибших военнослужащих и гражданских лиц – от 1,78 млн грн (60 тыс. евро) для каждого члена семьи;

военнослужащие и гражданские лица, которые получили ранения, увечья и психологических травмы – от 600 тыс. до 4,5 млн грн (от 20 до 150 тыс. евро) + компенсация за потерю трудоспособности + компенсация расходов на лечение и протезирование;

военнослужащие, побывавшие в плену – от 600 тыс. грн (20 тыс. евро);

гражданские лица, которые были незаконно лишены свободы на оккупированных территориях – от 600 тыс. грн (20 тыс. евро);

вынужденные переселенцы из оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей – от 1 млн грн (35 тыс. евро) + компенсация материального ущерба;

граждане, которые потеряли личное имущество – размер выплат зависит от стоимости утраченного имущества.

Кроме того, пострадавшие, которые имеют право получить компенсацию морального вреда от РФ как государства-агрессора:

участники боевых действий – 300 тыс. грн;

жители зоны АТО/ООС – 150 тыс. грн;

жители неподконтрольных Украине территорий – 150 тыс. грн;

все граждане Украины, которым вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины причинен моральный вред, – 100 тыс. грн.

Жители временно неподконтрольных Украине территорий смогут воспользоваться помощью по получению компенсации вреда, причиненного оккупацией, сразу после освобождения Крыма и Донбасса.

Юристы назвали общие суммы ущерба, причиненного российской агрессией: