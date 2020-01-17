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США призывают Россию прекратить препятствование миссии ОБСЕ на Донбассе

17.01.20 17:55
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки призывают Россию приказать подконтрольным незаконным вооруженным формированиям (НВФ) на Донбассе не препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает «Укринформ».

«США призывают Россию приказать своим подручным, чтобы они прекратили притеснения по Специальной мониторинговой миссии, как того требуют обязательства Москвы в рамках Минских договоренностей», – заявил он.

Американский дипломат отметил, что препятствование работе миссии ОБСЕ в Украине продолжается, поскольку «российские марионетки препятствуют передвижению наблюдателей». Кроме того, СММ сообщала о ряде случаев глушения и стрельбы из стрелкового вооружения в направлении беспилотников миссии.

Гилмор также призвал воздерживаться «от любых попыток препятствования работе или повреждения дорогостоящих БПЛА миссии, приобретенных налогоплательщиками государств – участников этого Постоянного совета».

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