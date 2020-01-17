18 ударов ножом: Подозреваемого в убийстве взяли под арест

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток жителю с. Ивановка Волновахского района Донецкой области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко убил своего товарища. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 8 января 2020 года во время совместного употребления алкогольных напитков между охранником мастерских и его товарищем возникла ссора, в ходе которой гость нанес охраннику 18 ударов ножом.

От полученных ножевых ранений 60-летний мужчина скончался на месте, а злоумышленника в тот же день задержали правоохранители.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.