В Минветеранов определили направления сотрудничества с Международный Комитетом Красного Креста в 2020 году

Вопросы помощи пострадавшим гражданам в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией на востоке Украины, а также направления сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста в 2020 году обсудили в Минветеранов с представителями МККК в Украине. Об этом сегодня, 17 января, сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (Минветеранов).

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Ильяшенко и Глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллет во время встречи обсудили вопросы работы Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине, вопросы пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также вопросы повышения осведомленности в области минной опасности на востоке страны.

«Минветеранов направляет свои усилия для помощи гражданам, пострадавшим в результате российской оккупации, и для их реинтеграции в украинское информационное и социальное пространство», – сказал во время встречи Алексей Ильяшенко.

Флоранс Жиллетт заверила в дальнейшей поддержке Украины и заметила, что ситуация на временно оккупированных территориях на востоке Украины очень сложная и деликатная, и главная задача, которую МККК ставит перед собой – это оказание помощи пострадавшим людям. Также она сообщила, что МККК систематически организует гуманитарный конвой 1-2 раза в неделю. С началу 2020 года уже осуществлено почти 30 выездов в зону вооруженного конфликта для оказания помощи тем, кто безотлагательно нуждается.

Алексей Ильяшенко поблагодарил за помощь украинцам, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии и вынужденных оставаться на временно оккупированных территориях части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он отметил, что одним из приоритетов деятельности Минветеранов в отношении временно оккупированных территорий является формирование и реализация государственной политики в сфере применения норм международного гуманитарного права в Украине.